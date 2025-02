Teleclubitalia Awards 2025, Borrelli è il personaggio dell'anno

Il Teatro Lendi di Sant'Arpino ha ospitato la decima edizione dei Teleclubitalia Awards, l'evento che ogni anno celebra le eccellenze del territorio campano. Un riconoscimento importante, assegnato attraverso tre giurie: quella composta dai sindaci dell'area Nord di Napoli, quella del voto popolare e quella dei giornalisti di Teleclubitalia.

A conquistare il titolo di Personaggio dell'Anno e la Mela d'Oro è stato Francesco Emilio Borrelli, premiato per il suo impegno costante in difesa della legalità e dei diritti dei cittadini.

"Grazie, dedico questo premio a tutta la Napoli che rispetta le regole e, come me, è stanca dei soprusi", ha dichiarato Borrelli, ricevendo il riconoscimento tra gli applausi del pubblico.

Sul secondo gradino del podio, con la Mela d'Argento, si è posizionata Mena De Mare, mamma di Santo Romano, il giovane ucciso in una sparatoria a San Sebastiano al Vesuvio. Il terzo posto, con la Mela di Bronzo, è andato al Comitato Vele di Scampia 167, da anni in prima linea nella lotta al degrado e nel rilancio della periferia partenopea.

La serata ha visto premiare anche altri protagonisti che si sono distinti nei rispettivi ambiti. Benedetta Altezza ha ottenuto la Mela d'Oro per il mondo dello sport grazie ai suoi successi nel pattinaggio artistico. Nel settore del lavoro, il riconoscimento è andato a Gianluca Vorzillo, Ceo di Edenlandia e Acquaflash.

Per il mondo dello spettacolo, il premio è stato assegnato ad Antonio Spinelli, ballerino di fama internazionale, che si è collegato da Londra per ringraziare la platea.

Don Massimo Condidorio, parroco della Chiesa di San Matteo a Ponte Riccio, ha conquistato il titolo nel mondo del sociale per il suo impegno quotidiano a favore della comunità. Il premio per il mondo social è stato invece assegnato alla pagina "Curiosità Astronomiche", che ogni giorno affascina migliaia di utenti con notizie e approfondimenti sulla cosmologia.

Oltre ai premi ufficiali, sono stati consegnati riconoscimenti speciali. Ciccio Merolla ha ricevuto il Premio alla Carriera e ha regalato al pubblico un'intensa esibizione live. La cantante Ste, originaria di Castel Volturno, è stata insignita della Mela d'Oro Speciale dopo aver emozionato il teatro con la sua performance. Un Premio Speciale è stato attribuito al sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, recentemente nominato presidente dell'ANCI. Un momento particolarmente toccante è stato dedicato al Premio alla Memoria per Pietro Valente, editore e mecenate della cultura di Villaricca, scomparso nel 2024.

A chiudere la serata, l'editore di Teleclubitalia, Giovanni F. La direzione artistica è stata di Francesco Mennillo.

Russo, ha voluto sottolineare l'importanza e l'evoluzione di questo evento: "Abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni per promuovere esempi positivi per i giovani. Dall'anno prossimo il premio Mela d'Oro diventerà Mela d'Oro Eccellenze Campane, con un respiro regionale".

Un annuncio che segna l'inizio di un nuovo capitolo per questa manifestazione, destinata a crescere e a valorizzare sempre più il talento e l'impegno della Campania.



