Spaccio di droga in chat a Secondigliano, arriva l'offerta "3x2"

A Secondigliano la camorra inaugura la modalità di spaccio "3x2": tre dosi di droga al prezzo di due. A rendere nota la novità è il Corriere del Mezzogiorno secondo il quale a introdurre quella che appare una 'primizia' sarebbe stato il clan della Vanella Grassi.

L'offerta arriva ai clienti attraverso delle chat - su WhatsApp e Telegram - con le quali si pubblicizza l'offerta: è possibile anche visionare un video in cui si illustrano, tra l'altro, la merce e le modalità di consegna ("per chi sta a piedi consegniamo noi") oltre gli orari "di lavoro": da lunedì al venerdì da mezzogiorno alle due e dalle quattro alle otto di sera; il sabato da mezzogiorno alle 14 e poi dalle 16 all'una no-stop; la domenica da mezzogiorno alle 14 e poi dalle 15 all'una no stop.

A seguire ci sono le offerte - "menù verde" e "menù marrone", marijuana o hashish - con l'offerta "più compri, meno paghi" corredata anche da un avvertimento sulla correttezza dei concorrenti, che potrebbero rubare sul peso.

Per lo spaccio il clan adopera giovanissimi, perlopiù minorenni, per le mansioni di vedette e pusher, che talvolta vanno in giro anche armati.

Si recano agli appuntamenti e consegnano la droga tra la folla: a chi ha scelto l'offerta 3x2 vanno tre bustine trasparenti l'una spillata all'altra contenenti la tipologia di stupefacente scelto.

La Polizia di Stato di Secondigliano, che sta tenendo sotto controllo il fenomeno, ha già arrestati spacciatori, tutti giovanissimi, che però il clan provvede prontamente a sostituire.



