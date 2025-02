Sanremo per il Sociale, si riaccendono riflettori su solidarietà

A Sanremo non solo canzoni, va in scena anche il sociale. Si riaccendono i riflettori sulla solidarietà al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Tre giornate di incontri a sostegno della cultura e delle categorie sociali fragili con Sanremo per il Sociale, dal 12 al 14 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 19 con ingresso libero.

Sanremo per il Sociale è un progetto realizzato dalla preziosa sinergia di tre diverse associazioni Meridiani, Aladin e Canoneinverso e si pone tra le iniziative collaterali al Festival della Canzone italiana con il patrocinio di RAI, Regione Campania, ANCI Campania, Comune di Sanremo, Comune di Salerno, Città di Castellammare di Stabia, Comune di Ottaviano, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Centro per il libro e la lettura, Fondazione Campania dei Festival, Unioncamere, Camera di Commercio di Salerno, la media partnership di RAI Pubblica Utilità e la collaborazione di Enti e Associazioni di categoria.

In progetto nasce, senza alcuna finalità di lucro ma, esclusivamente, dal desiderio di sostenere e dare visibilità a quanti in Italia si adoperano a favore di categorie sociali fragili. Una maggiore opportunità dedicata ai protagonisti della vita sociale italiana, facendosi conoscere attraverso i loro racconti declinati nei colori della leggerezza, della levità come solo il linguaggio artistico consente: musica, cinema, teatro, poesia, libri, cortometraggi ed altro. Il tutto per rendere tematiche estremamente complesse maggiormente fruibili al pubblico, sensibilizzando l'attenzione e la partecipazione dovuta. Una manifestazione all'insegna della solidarietà, dell'impegno civile, nella consapevolezza che nessuno può vivere solo per sé stesso, che si vince e si è felici solo insieme.

Tra le importanti novità di questa edizione la presenza di tre diversi comparti, uniti dalla medesima finalità, quella di sostenere, ognuno con le proprie diversità professionalità, le categorie più fragili della nostra società: Un libro sotto le stelle promotore di incontri con gli autori e l'editoria nazionale; Guardami Oltre! con la presentazione di progetti artistici a sostegno di categorie sociali fragili; Festival Zone con appuntamenti dedicati all'intelligenza artificiale al servizio della musica e del sociale.

Gli incontri saranno curati da Gino Aveta e Patrizia del Vasco, con interventi di Silvio Martino speaker di RAI Radio Live.





