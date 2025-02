Parco Matese: Legambiente, bene impegno del governatore Molise

"Finalmente si pone un punto alla discussione infinita sulla perimetrazione del Parco nazionale del Matese". Con queste parole Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente nazionale e i presidenti di Legambiente Campania e Molise, rispettivamente Mariateresa Imparato e Andrea De Marco, commentano quanto emerso dalla riunione tecnica che si è tenuta ieri al ministero dell'Ambiente. "È importante - hanno spiegato - che sia stato chiarito che l'istituzione di un Parco nazionale non può non seguire criteri scientifici per l'individuazione della perimetrazione ed è importante che i tecnici del ministero lo abbiamo chiarito a chi continua nell'opera di boicottaggio del Parco con proposte fantasiose".

"Apprezziamo l'impegno del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, a concludere l'iter nei tempi stabiliti dalla sentenza del Tar e auspichiamo che tale impegno venga preso anche dalla Regione Campania. La nostra associazione - hanno aggiunto i rappresentanti di Legambiente - anche in questo caso farà la sua parte, elaborando un documento con le nostre valutazioni di merito sulle proposte avanzate in questi anni durante il percorso degli stati generali del Matese, che dal 2014 ci ha visti in prima linea. Ribadiamo che il luogo in cui dovranno essere risolte le questioni emerse ieri è la Conferenza Stato-Regioni".



