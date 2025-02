Parco del Matese, istituito gruppo di lavoro interregionale

In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione provvisoria della perimetrazione del Parco nazionale del Matese e la relativa normativa, verrà istituito un gruppo di lavoro che vedrà la partecipazione di due sindaci per ogni provincia ricompresa nell'area (Campobasso, Isernia, Benevento e Caserta). Sono queste le novità emerse ieri al Ministero dell'Ambiente al termine dell'incontro che ha visto anche la presenza del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e del consigliere regionale con delega all'Ambiente, Roberto Di Baggio. "E' stato un confronto propositivo - ha commentato il governatore - si devono comunque superare alcune criticità per definire le norme attuative rispetto alla perimetrazione.

L'obiettivo è quello di arrivare a fine aprile licenziando i necessari adempimenti per la perimetrazione, così come richiesto dal Tar. La Regione Molise, insieme ai Comuni interessati, farà la propria parte nell'iter di istituzione del Parco per il quale - ha concluso Roberti - le amministrazioni dei centri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA