"Siamo in una fase pre-elettorale per le regionali. Il dibattito è fisiologico ma l'importante è che sia costruttivo e leale". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alle posizioni di alcuni esponenti di forze politiche che compongono la sua maggioranza. "Il dibattito è un valore - ha aggiunto - ma ci deve essere lealtà nei rapporti e nei confronti dell'amministrazione".



