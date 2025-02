Lions Club Napoli Host a sostegno delle donne maltrattate

Il Lions Club Napoli Host continua il suo impegno concreto a sostegno delle realtà sociali e delle persone in difficoltà. Il Lions Club Napoli Host, nella persona della presidente Rossella Fasulo, ha consegnato alla coordinatrice del centro antiviolenza di Scampia, Patrizia Palumbo, un contributo in denaro raccolto durante alcune iniziative del Club unitamente alle New Voice, componente distrettuale Gigliola Rubolino Giraud socia del Lions Club Napoli Host, per sostenere la struttura punto di riferimento per donne maltrattate e vittime di violenza. Il Cav di Scampia è gestito dall'associazione Dream team - donne in rete in convezione con il comune di Napoli e copre la VII e VIII municipalità di Napoli Nord. Da anni opera instancabilmente a favore delle donne vittime di violenza e delle loro famiglie, offrendo loro protezione, assistenza psicologica e legale, oltre a percorsi di reinserimento sociale.

Solo qualche giorno fa inoltre, si è conclusa invece l'iniziativa "Zaino Sospeso", con cui il Lions Club Napoli Host ha consegnato materiale scolastico ai bambini e ragazzi in difficoltà, garantendo loro un supporto concreto per affrontare il percorso scolastico con gli strumenti necessari. Grazie alla generosità di tante persone che hanno accolto l'invito a partecipare, la raccolta solidale indetta dai soci, ha permesso la consegna di numerosi kit scolastici, in particolare a favore della Fondazione Elisa Fernandes - Opera Don Guanella.

"Ecco quando la solidarietà fa davvero la differenza - ha detto la presidente Fasulo. Il Lions Club Napoli Host opera con uno spirito di servizio autentico e concreto, con l'obiettivo di offrire aiuto tangibile a chi ne ha più bisogno. Le nostre iniziative di solidarietà, come quella verso il centro antiviolenza di Scampia e lo 'zaino sospeso', nascono dalla consapevolezza che anche un piccolo contributo può fare la differenza nella vita di tante persone, dai bambini agli adulti.

Crediamo fortemente nell'importanza di unire le forze per costruire una comunità più inclusiva e solidale, dando il nostro sostegno per garantire un futuro migliore a chi si trova in situazioni di difficoltà. Ogni gesto di generosità rappresenta un passo verso un mondo più giusto e accogliente per tutti".





