La casa d'aste Finarte approda al de Bonart di Napoli

L'hotel de Bonart Naples e la casa d'aste Finarte hanno firmato una partnership "con l'intento di creare nuove sinergie per collezionisti, appassionati d'arte e viaggiatori raffinati, dando vita ad un connubio perfetto tra arte, eleganza e ospitalità d'eccellenza". Finarte trova, quindi, la sua prima sede napoletana all'interno degli spazi dell'hotel di Caracciolo Hospitality Group a partire da questo mese. Una collaborazione che, come precisa una nota, "non solo conferma la vocazione artistica del de Bonart Naples, ma segna un passo fondamentale per Finarte, che attesta la sua presenza in una città di grande tradizione collezionistica e di crescente importanza nel mercato dell'arte nazionale e internazionale".

Finarte e de Bonart Naples daranno vita ad una serie di eventi: Preview delle aste di Finarte; Art Talks, incontri con esperti e collezionisti, dedicati all'approfondimento di tematiche relative al mercato dell'arte e alla gestione delle collezioni e Valuation Day, momenti riservati in cui usufruire di consulenze specializzate e personalizzate per chi è interessato ad acquistare, vendere o valorizzare i propri beni e le proprie collezioni. "Il nostro Gruppo - afferma Costanzo Jannotti Pecci, CEO di Caracciolo Hospitality Group - ha sempre creduto nella vocazione intellettuale di Napoli, una città nata con un'incredibile propensione culturale. L'hotel de Bonart Naples non è solo un luogo di ospitalità, ma un vero e proprio punto di riferimento per esperienze esclusive legate all'arte. Da sempre ospitiamo una collezione di artisti e proponiamo incontri con grandi protagonisti del panorama artistico campano. Questa collaborazione con Finarte rafforza ulteriormente la nostra missione di rendere l'arte parte integrante dell'esperienza di soggiorno e di offrire ai nostri ospiti un accesso privilegiato al mondo del collezionismo" "La partnership - commenta Alessandro Guerrini, Amministratore Delegato di Gruppo Finarte - rappresenta un nuovo e importante tassello nella strategia di crescita e sviluppo della nostra casa d'aste: attraverso questa collaborazione, Finarte intende affermare e consolidare la propria presenza a Napoli, città in cui, negli anni, ha costruito solide relazioni di fiducia con appassionati e collezionisti d'arte. La radicata tradizione collezionistica della città e la sua forza propulsiva in specifici ambiti - come ad esempio quello dell'arte contemporanea - sono i fattori fondamentali che ci hanno spinto a costruire una serie di iniziative pensate e organizzate appositamente per Napoli, individuando nell'hotel de Bonart Naples, il partner ideale con cui realizzarle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA