Jabil comunica cessione a Tme, rabbia di sindacati e operai

La multinazionale dell'elettronica Jabil ha deciso di avviare la cessione dell'attività, con lo stabilimento di Marcianise e i suoi 413 dipendenti, alla newco Tme Assembly Engineering Srl, nuova società costituita dalla Tme di Portico di Caserta e da Invitalia (la Tme al 55% delle quote, Invitalia al 45%).

La decisione, comunicata nel corso di un incontro con i sindacati tenutosi oggi presso Confindustria Caserta, avrà come conseguenza, una volta che la procedura di vendita sarà formalmente avviata, il ritiro dell'iter di licenziamento collettivo per tutti gli addetti avviato dalla multinazionale Usa il 7 gennaio scorso. La scelta di Jabil arriva dopo il sì di Invitalia al progetto di Jabil di cessione dell'attività, ma ha trovato l'immediata reazione negativa dei sindacati, che hanno abbandonato il tavolo accusando il Mimit di essere responsabile, e dei lavoratori Jabil, che durante la riunione erano all'esterno della sede di Confindustria Caserta, nella centrale via Roma, e che una volta appresa la decisione hanno inscenato una protesta in strada.

L'opzione Tme era stata infatti già bocciata con un referendum nei mesi scorsi dai lavoratori del sito di Marcianise. E ora i lavoratori Jabil si trovano in una situazione in cui non hanno molti margini di manovra; la vendita dell'attività da parte di Jabil, come previsto dalla legge 428 del 1990, può avvenire infatti senza il consenso dei lavoratori, che se non vogliono passare nella nuova società, possono solo dimettersi.

In una nota congiunta, le segreterie casertane dei sindacati dei metalmeccanici FIom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms, parlano di "decisione unilaterale da parte dell'azienda", e ribadiscono le loro "perplessità riguardo a una scelta industriale non condivisa e la cui responsabilità riteniamo che sia in capo al Mimit in quanto garante dell'operazione. Fiom, Fim, Uilm e Failms di Caserta hanno quindi deciso di valutare insieme alle lavoratrici e ai lavoratori le azioni da intraprendere in relazione alla dichiarazione unilaterale di Jabil", conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA