Incidente stradale sull'Appia, chiuso tratto Statale a Benevento

Incidente stradale lungo la strada statale 7 'Appia' dove il conducente di un'autovettura ha tamponato il mezzo di un'impresa che per conto di Anas stava effettuando il servizio di taglio dell'erba e si è ribaltato, rimanendo ferito.

A seguito del sinistro - sulle cui cause sono in corso accertamenti - è provvisoriamente chiuso, in direzione sud, un tratto in corrispondenza del km 260,150, a Benevento. La circolazione è deviata su percorsi alternativi.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell'ordine, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.



