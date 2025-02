Finge di essere il figlio e truffa anziani, arrestato 19enne

Fingendosi il figlio, avrebbe truffato una coppia di anziani: arrestato nel Napoletano. Protagonista un ragazzo di 19 anni di Caivano già sottoposto ai domiciliari, al quale i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del tribunale di Nola su richiesta della Procura locale: l'accusa è di truffa ai danni di anziani.

Tutto parte da una denuncia presentata ai militari dell'Arma da una coppia di ultrasettantenni lo scorso mese di novembre. Le vittime sarebbero state raggiunte al telefono fisso: dall'altra parte una voce maschile di un uomo che sosteneva di essere il loro figlio e raccontava di essere in attesa della consegna di un pacco, chiedendo al padre di recarsi all'ufficio postale per ritirarlo. Mentre il papà era in attesa alla posta di San Sebastiano al Vesuvio, sempre intrattenuto stavolta al cellulare dal truffatore, la madre veniva contattata telefonicamente da un altro complice che, sempre fingendosi il figlio, riferiva di non essere riuscito a versare il denaro per l'acquisto effettuato, 5.200 euro, e di essere dai carabinieri che attendevano il pagamento della somma, necessaria per evitare una denuncia penale. A questo punto la donna sarebbe stata raggiunta a casa da uno dei truffatori, che l'avrebbe convinta a consegnare gioielli in oro per un valore di circa 10.000 euro.

Solo successivamente, resisi conto di essere stati truffati, gli anziani si recavano alla stazione dell'Arma per sporgere querela. Le indagini avrebbero consentito di identificare il presunto truffatore, che sarebbe stato riconosciuto anche dalle vittime, oltre ad essere stato immortalato dalle telecamere presenti nella zona dove si è verificato il fatto. Il 19enne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria.





