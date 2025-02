Droga in sigarette elettroniche, nuova frontiera dello spaccio

All'apparenza semplici sigarette elettroniche: nei fatti contenitori per la droga. È la novità nel panorama dello spaccio di stupefacenti, ma anche nella composizione della sostanza, nelle modalità di assunzione e nella potenziale facilità di vendita, scoperta dai carabinieri di Torre Annunziata e Poggiomarino.

I militari hanno fatto la scoperta durante una perquisizione in unabitazione di una donna incensurata di 40 anni. Qui, oltre a tre chili di hashish, 300 grammi di marijuana e 60 grammi di cocaina, le forze dell'ordine hanno trovato 28 sigarette elettroniche contenenti una sostanza stupefacente sulle cui origini e composizione sono in corso ulteriori accertamenti.

Ogni dispositivo era confezionato singolarmente, con un packaging assimilabile ai classici vaporizzatori. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA