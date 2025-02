Da maggio con Air Canada il volo diretto Napoli-Montreal

Dal 17 maggio Air Canada opererà per l'estate 2025, con quattro frequenze settimanali, il volo diretto Napoli-Montreal. Una nuova rotta che apre le porte non solo a nuovi flussi turisti per il Canada ma anche verso il resto del Nord America, e ad occasioni di business. "Questo volo fa parte della strategia di connessioni intercontinentali su Napoli - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - abbiamo una grande domanda da tutto il Nord America e questo volo diretto costituisce il settimo collegamento diretto tra la nostra città e il Nord America e dunque è molto significativo per l'internazionalizzazione della città sia in termini di turismo che di business". Il sindaco ha sottolineato che con Gesac si sta lavorando all'ampliamento dello scalo di Capodichino e per il 2026 all'attivazione di rotte dirette verso l'Oriente e si punta su Pechino e Tokyo. Grazie a questa espansione, la compagnia aerea canadese si conferma leader nel collegare l'Italia al Canada, con quattro destinazioni (Milano, Roma, Venezia, Napoli). offrendo fino a 39 voli settimanali e registrando un incremento di capacità del 7 per cento rispetto all'anno precedente. "Attivare la destinazione di Napoli - ha affermato Stefano Casaregola, general manager Air Canada - significa portare non solo i canadesi ma anche gli statunitensi e inoltre, anche grazie agli orari comodi, consente di connettersi a tantissime altre destinazioni del Canada e degli Stati Uniti. La scelta di aprire il volo diretto su Napoli nasce dalla constatazione che a livello internazionale sta crescendo al ritmo maggiore rispetto alle altre città italiane e avere un volo diretto fa la differenza perché è la principale porta di accesso". Soddisfazione per l'avvio del nuovo collegamento diretto è stata espressa da Roberto Barbieri, amministratore delegato Gesac, che ha evidenziato come "la nuova rotta rafforza i legami storici e le relazioni economiche fra i due Paesi e consolida il segmento intercontinentale dello scalo partenopeo.

La Campania è una delle destinazioni più ambite per i turisti canadesi e Montréal, oltre ad essere la meta ideale per esplorare il Canada francofono, è una città multiculturale che ospita una vasta comunità italo-canadese che beneficerà enormemente del collegamento diretto". I viaggiatori potranno scegliere tra le classi economy, premium economy e Air Canada signature class, che offrono comfort e comodità superiori in una cabina esclusiva, con sedili completamente reclinabili, servizio personalizzato, cucina raffinata, franchigia bagaglio extra e accesso ai servizi prioritari in aeroporto. Alla presentazione del volo hanno partecipato anche l'ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, e la delegata del Québec, Laurence Fouquette.



