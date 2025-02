Compie 101 anni, gli auguri del comandante dell'Arma

Un compleanno speciale per Pietro Sordillo, maresciallo dei carabinieri in pensione: nella sua abitazione di Montemiletto, in provincia di Avellino, per il compimento dei suoi 101 anni sono arrivati gli auguri, insieme al crest con lo stemma dell'Arma, inviati dal Comandante generale dell'Arma, Salvatore Longo. A consegnarli è stato il Comandante provinciale, colonnello Domenico Albanese. Una attenzione inaspettata che ha commosso Sordillo che in carriera ha prestato servizio, in anni difficili, a Roma, Frosinone e Bologna.

Il suo legame con l'Arma non si è mai affievolito. "Un esempio per tutti - ha scritto il generale Luongo nel suo messaggio al festeggiato - soprattutto per i più giovani.

Sordillo è la testimonianza vivente del motto Nei secoli fedele".

Dal canto suo, Zio Pietro, come lo chiamano tutti in paese, con la fierezza di sempre, ha sottolineato che "nonostante il trascorrere degli anni, sento ancora gli alamari cuciti sulla pelle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA