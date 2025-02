Bcp e Sace,finanziamenti da 18 milioni per innovazione trasporti

La Banca di Credito Popolare (Bcp) e Sace sostengono l'innovazione nel mondo dei trasporti tramite due finanziamenti per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro e annesse garanzie.

In particolare, la Bcp ha finanziato Manisa Bulk, storica cliente e primaria compagnia armatoriale campana, per l'acquisto della motonave cargo di ultima generazione "Manisa Amelia" di 120 metri. La nave sarà destinata ai trasporti internazionali sulle rotte del Mediterraneo, Baltico e West Africa garantendo standard qualitativi e ambientali al passo con le nuove regolamentazioni internazionali.

Sempre in campo trasporti, informa una nota "la Bcp ha inoltre avviato in questi giorni una collaborazione con Automar Logistics (Grimaldi-Bertani-Mercurio), una delle più importanti e dinamiche realtà operanti in Campania e a livello internazionale nel settore della logistica integrata per automotive. Grazie a questa partnership, la Banca ha finanziato l'acquisto di 25 nuove bisarche green che andranno a potenziare la flotta".

Queste operazioni sono state rese possibili anche grazie al supporto di Sace e al rilascio delle garanzie Green e Futuro.





