Arte al servizio dell'educazione,un progetto scolastico a Napoli

Mondo dell'educazione e dell'arte al centro dell'evento in programma sabato 8 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, nel Teatro Diana a Napoli dove sarà presentato il nuovo percorso artistico del BabyCollege by Scuola Scarlatti, con la direzione di Mariangela Marseglia. Un'iniziativa, sottolineano i promotori in una nota, che "integra teatro, danza, musica e canto nel programma didattico, riconoscendo l'arte come elemento essenziale per lo sviluppo armonioso del bambino". Un'occasione per scoprire "come il talento e la creatività possano diventare strumenti educativi fondamentali".

L'evento vedrà la partecipazione di figure provenienti dal settore educativo, artistico e psicopedagogico: Massimo Di Roberto, psicoterapeuta e pedagogista, Roberto Militerni, neuropsichiatra infantile, Paolo Battimello, dirigente scolastico, Mariangela Marseglia, direttrice del BabyCollege, Gabriella Cerino, docente di recitazione, Priscilla Avolio, ballerina e coreografa, Chiara Di Girolamo, cantante e attrice, Alessandra Borghese, logopedista, Marco Borghese, neuropsicomotricista, Christian Addattilo, manager del centro esami Cambridge Objective English, Gennaro Sarnacchiaro, direttore tecnico sportivo, Camilla D'Angelo, istruttrice di karate. Considerando l'arte come motore della crescita, si afferma ancora, "il BabyCollege by Scuola Scarlatti nasce con la convinzione che ogni bambino custodisca dentro di sé un artista pronto a scoprire il mondo attraverso colori, note, recitazione, suoni, movimenti e parole". Il nuovo percorso artistico proposto offre strumenti per lo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei più piccoli. L'istituto, è scritto nella nota, "da oltre 25 anni, inoltre, porta avanti il progetto 'Napolandia - 'A città 'e Pulecenella' volto alla valorizzazione della cultura partenopea e alla scoperta delle tradizioni artistiche della città con un padrino come l'attore e cantante Sal Da Vinci". Mariangela Marseglia, direttrice del BabyCollege, sottolinea l'importanza di questa iniziativa: "Abbiamo voluto creare un ambiente in cui i bambini possano esprimersi liberamente, sperimentando le arti come strumenti di crescita intellettuale ed emotiva".



