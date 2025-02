Armati di machete rapinano supermarket nell'Avellinese

Armati di roncola e machete hanno fatto irruzione nel supermercato aperto h24 di Montoro, in provincia di Avellino, portando via il denaro dalle casse e facendosi consegnare i portafogli dai clienti. L'assalto è avvenuto nella tarda serata di ieri nell'attività commerciale di via Risorgimento: tre i rapinatori in azione che dopo il colpo sono fuggiti a bordo di un'auto guidata da un complice che attendeva all'esterno. Non ci sono stati feriti. Il bottino è in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini.



