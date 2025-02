'Adotta un sentiero', il Comune di Capri lancia l'iniziativa

'Capri: Adotta un sentiero'.

Continua con un'altra simbolica iniziativa il progetto del Comune mirato al recupero delle antiche tradizioni, alla riqualificazione dei borghi e alla riproposta di riti che erano caduti nell'oblio del tempo. Il sindaco Paolo Falco ha proposto alla giunta di varare un regolamento per l'affidamento in gestione a quei cittadini che vorranno prendersi cura degli antichi sentieri comunali.

Una fitta rete di viuzze sterrate site in località impervie che contribuiscono però a fare dell'isola azzurra che in gran parte è tutta pedonale un luogo di immenso fascino naturalistico.

Dopo la manifestazione nel quartiere seicentesco di Santa Teresa, il falò o Fucarazzo in piazzetta nel giorno di San Sebastiano che ha visto centinaia di cittadini partecipare ad un rito che non si vedeva dagli anni 90' e dopo la richiesta di sottoscrizione per nominare cittadini che con la loro opera hanno dato lustro all'isola assegnandogli il Campanile D'Oro, ora con l'arrivo della primavera il sindaco mette mano alla natura chiedendo ai suoi concittadini di prendersi cura di un'altra particolarità dell'isola, quei piccoli sentieri nascosti nel verde lungo le fiancate delle rocce per evitare l'abbandono e che vengano danneggiati dall'incuria e dal passare degli anni. Il progetto all'insegna: "Facciamo Vivere i nostri Sentieri" sarà presentato il 14 febbraio dalle ore 17.00 nella sala L.Pollio dei Giardini della Flora Caprense.



