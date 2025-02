Truffa dello specchietto a Napoli, due arresti dei Carabinieri

La truffa dello specchietto, una piaga sociale ancora non debellata con persone senza scrupoli che si prendono gioco di cittadini onesti.

Siamo nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, e i carabinieri stanno percorrendo la frequentatissima via Diocleziano. I militari notano da lontano due persone confabulare con una persona anziana. Due auto sono parcheggiate sul ciglio della strada. L'uomo, un 78enne, sembra agitato e spaesato. Tra le mani ha del denaro e lo sta consegnando a quegli uomini.

I carabinieri intervengono per vederci chiaro e ricostruiscono la vicenda. Poco prima quelle due persone - entrambi 47enni già noti alle forze dell'ordine - avevano colpito l'auto dell'anziano e, qualificandosi come agenti della polizia municipale, avevano preteso un indennizzo per la riparazione del danno causato dalla vittima, era tutto falso e inventato ad hoc.

I due avevano ottenuto la somma di 500 euro e la truffa si era appena consumata. Solo l'intervento dei carabinieri ha permesso che i 2 non si dileguassero.

I 47enni sono stati arrestati mentre il denaro è stato restituito al 78enne.



