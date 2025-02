Prorogati termini per Adulti Digitali, Percorsi di per il Lavoro

È stato prorogato il termine di scadenza per la partecipazione al secondo ciclo del progetto Adulti Digitali. Percorsi di formazione per il lavoro, un'offerta formativa gratuita dedicata allo sviluppo delle competenze digitali di donne e uomini ai margini del mercato del lavoro, per agevolare il loro reinserimento e offrire nuove prospettive di realizzazione professionale e inclusione sociale.

Le oltre 700 richieste di partecipazione al primo ciclo di Adulti Digitali, progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale, testimoniano la necessità di promuovere politiche innovative per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone e di riconoscere il digitale come strumento fondamentale di inclusione e di sviluppo. I criteri di selezione e le modalità di partecipazione al bando, che resterà aperto fino al 12 febbraio, sono disponibili sul sito www.indire.it/adultidigitali Anche per il secondo ciclo, il progetto prevede la realizzazione di tre percorsi formativi gratuiti sulle competenze digitali, in Campania e in Puglia, rivolti a donne e uomini ai margini del mercato del lavoro, disoccupate/i o inattive/i, di età compresa fra i 34 e i 50 anni, per offrire loro riqualificazione ai fini di migliori condizioni occupazionali. Percorso Formativo Competenze Digitali Il percorso Competenze Digitali di Base (EIPASS 7 Moduli user), a cura dei CPIA - Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - della Campania e della Puglia, ha l'obiettivo di sviluppare le abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ovvero conoscere e utilizzare il computer, gli strumenti digitali e i principali software per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e per un uso consapevole dei dispositivi nel tempo libero. Il corso prevede inoltre il rilascio della certificazione informatica Eipass 7 moduli user, un titolo internazionale di alfabetizzazione digitale, diffuso e spendibile nel mercato del lavoro.Percorso Formativo Digital Marketing Il corso specialistico Digital Marketing, a cura dei CPIA - Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - della Campania e della Puglia, ha l'obiettivo di preparare professionisti in grado di progettare e gestire strategie di marketing digitale, con un bagaglio di competenze specifiche che spaziano dal marketing alla comunicazione, dall'analisi dei dati alla programmazione e all'interazione con i social media e con gli utenti. Percorso Formativo Audiovisual Specialist Il corso specialistico Audiovisual Specialist vuole fornire gli strumenti conoscitivi necessari per diventare figure professionali specializzate nel campo della comunicazione audiovisiva e nella creazione e gestione di contenuti multimediali, che integrano sia elementi visivi che sonori.

Grazie alla formazione, questo specialista acquisisce competenze pratiche nel campo della produzione e dei linguaggi audiovisivi, inclusi aspetti come la regia, il montaggio, la grafica animata, il sound design e molto altro. Il percorso formativo, completamente gratuito, si svolge presso l'AudioVisual Napoli Hub nel Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Per tutti i corsi, la transizione verso il mondo del lavoro viene supportata da un'azione mirata di job placement che, attraverso il coaching personalizzato e l'intermediazione qualificata con il tessuto imprenditoriale, facilita concretamente l'incontro tra le competenze acquisite e le opportunità professionali del mercato. Adulti Digitali, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, è coordinato da INDIRE in partenariato con il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli e con il CPIA BAT "Gino Strada". La rete dei partner di supporto coinvolge, inoltre, la RIDAP - Rete Italiana Istruzione degli Adulti; la Rete di scopo ICT IdA; la RETAP Rete Territoriale per l'Apprendimento Permanente della Campania. Il progetto è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio - Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022- 2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L'obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo - che si muove nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale Complementare) - a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA