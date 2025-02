Postiglione torna alla Bit di Milano

Torna alla Borsa Internazionale del Turismo per il terzo anno consecutivo, il Comune di Postiglione guidato dal sindaco Carmine Cennamo, che dal 9 all'11 febbraio a Milano vedrà l'esposizione nello stand della Regione Campania, del materiale informativo e promozionale sulle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, gli eventi, la storia, le antiche tradizioni e l'enogastronomia postiglionese. "Siamo orgogliosi di rappresentare Postiglione e gli Alburni nelle vetrine più importanti del mondo- spiega il sindaco Carmine Cennamo. -La Bit di Milano- aggiunge il primo cittadino di Postiglione- insieme alle fiere nazionali del turismo e delle attività all'aria aperta a cui il nostro Comune aderisce ormai da anni, grazie alle iniziative della Regione Campania, rappresenta il momento in cui il nostro territorio alburnino con tutte le sue caratteristiche e peculiarità, si fa conoscere ai tour operator di tutto il mondo. Come Comune- chiosa Cennamo-da anni stiamo portando avanti un percorso di valorizzazione turistica di Postiglione e degli Alburni, senza precedenti, senza mai tralasciare cultura, antiche tradizioni e fede con la nostra Grotta di Sant'Elia di Postiglione che è candidata al marchio europeo del patrimonio".



