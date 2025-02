Pichetto, mappati i terreni agricoli nella Terra dei Fuochi

Per il risanamento della Terra dei Fuochi, il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha "portato avanti le indagini tecniche per la mappatura dei terreni destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminanti causati da sversamenti e smaltimenti abusivi. In tal modo sono state individuate le aree che non possono essere destinate alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative". Lo ha detto il ministro Gilberto Pichetto al question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione dei deputati di Avs.

"Stiamo costantemente monitorando le azioni di bonifica attuate dalla Regione sulla base dei vari accordi e convenzioni", ha aggiunto il ministro.

Il valore monetario del danno ambientale causato dai fratelli Pellini di Acerra, condannati nel 2017 per disastro ambientale e citati nell'interrogazione, "è complessivamente stimato in circa 33 milioni di euro". ha detto ancora il ministro, e "rappresenta la quantificazione delle misure ambientali complementari che dovranno essere realizzate, a spese dei responsabili, anche presso altri siti".

"L'Avvocatura, nel corso del 2024, ha espresso parere favorevole all'avvio di un'azione risarcitoria del danno ambientale - ha aggiunto Pichetto -. È stato richiesto altresì di attivare l'Ispra per il necessario supporto tecnico volto all'accertamento dello stato dei siti coinvolti, ed alla quantificazione dei costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta riparazione".



