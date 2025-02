"Nun fa male", da oggi un inedito di Alessandra Tumolillo

"Nun fa male" è il primo inedito di Alessandra Tumolillo pubblicato oggi su tutte le piattaforme digitali per BMG, che farà parte del progetto discografico "Postcards From Naples" in uscita nei prossimi mesi. "Nun fa male" è un inno alla resilienza, un pezzo che racchiude l'anima di Alessandra: una fusione di sonorità moderne e tradizione napoletana, capace di raccontare emozioni universali con un tocco autentico e personale, anche grazie al delicato giro di accordi della sua inseparabile chitarra. "La canzone - racconta l'artista partenopea - parla di come, a volte, l'alternativa alla sofferenza sia quasi quella di spegnere i sentimenti, per non rischiare di farsi male. Ma sotto questa corazza di protezione, c'è una speranza che emerge timidamente, quasi come una luce in fondo al tunnel".



