Un professionista di 50 anni è precipitato in un dirupo per decine di metri ed è deceduto sul colpo.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a Sant'Agata dei Goti, dove l'uomo viveva. Inutile i soccorsi dei sanitari del 118 e dei carabinieri che hanno avviato le indagini sull'incidente. Non si esclude l'ipotesi di un suicidio.



