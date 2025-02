Manna, 'Kvara? Non eravamo ricattati, ma quasi'

"Kvaratskhelia? Non eravamo ricattati, ma quasi. Siamo stati costretti a cederlo a gennaio".

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna traccia in conferenza stampa il bilancio del mercato invernale e precisa alcuni aspetti della campagna di compravendita della società, all'indomani di qualche polemica e soprattutto delle reazioni dei tifosi sui social, delusi per il mancato potenziamento della rosa.

"Ringraziamo Kvara - aggiunge Manna - per quello che ha dato al Napoli e per ciò che ha fatto per la Società e per i tifosi.

Ma non è vero che la sua cessione serviva per risanare il bilancio. Abbiamo trattato con lui il rinnovo fino a 20 giorni prima del passaggio al Psg, ma le dinamiche del mercato e la volontà del calciatore ci hanno indotto ad acconsentire alla cessione".

Manna ha poi parlato anche delle altre trattative non andate a buon fine. "Danilo lo conosco, avevamo un accordo, avevamo definito tutto. Ci aspettavamo arrivasse, poi ha fatto una scelta professionale e di vita diversa. Pensavamo di concretizzare la trattativa, peccato ma purtroppo le cose sono andate in questo modo". "Comuzzo? Avevamo pensato di fare un investimento per il futuro - spiega - Ci avrebbe permesso di mandare Rafa Marin a giocare, era tutto pronto. Abbiamo fatto un'offerta concreta. Ci eravamo spinti oltre il valore del calciatore, con il 15-20 per cento in più. Mi spiace che sia stato tutto molto mediatico".

"Non mi piace sentir dire che siamo stati presi per il collo.

C'è sempre esigenza di vendere e comprare. Lo abbiamo visto con Osimhen. Non è corretto uscire dai nostri parametri e ipervalutare un calciatore. La nostra realtà è questa", ha anche detto il ds del Napoli "C'è ambizione - conclude- Dobbiamo stare tranquilli, c'è un'aspettativa alta della piazza. Restiamo in contatto con la realtà. Sento dire che potevamo vincere lo scudetto, calma. Il mercato e il Napoli non sono finiti il 3 febbraio. Serve coerenza. L'abbiamo dimostrato in tante situazioni. Ci sono club che possono fare altre cose e noi non lo facciamo, non siamo indebitati. Non facciamo operazioni per accontentare la piazza".



