Intesa Sanpaolo, i volti dei napoletani negli scatti di Jr

Dopo Clichy-Montfermeil, San Francisco, Dallas, New York e Miami, JR - tra i più importanti rappresentanti della scena artistica contemporanea - porterà a Napoli il progetto Chronicles, una serie di murales partecipati ispirati alle grandi opere di Diego Rivera e realizzati incollando migliaia di ritratti di persone del luogo, intervistate e fotografate da JR e dal suo team. Lo ha anticipato il direttore esecutivo Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo Michele Coppola, nel corso della presentazione, proprio alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli, del libro Photoansa.

La collaborazione con l'artista è iniziata nel 2023, con il progetto Déplacées alle Gallerie d'Italia di Torino ed ora sarà Napoli la città protagonista. Il fotografo, nei mesi scorsi, ha immortalato, come spiegato da Coppola, i volti dei napoletani nella loro quotidianità. Ed ora queste foto, almeno questo è l'obiettivo, potrebbero anche essere esposte sulla facciata del Duomo di Napoli.

Del resto c'è un obiettivo chiaro al quale Intesa Sanpaolo lavora da anni ed è quello di trasformare luoghi di lavoro, sedi della banche, in luoghi di cultura aperti a tutti. È stato fatto anche a Napoli dove, non a caso, la sede di Intesa Sanpaolo ha ospitato stasera la presentazione del libro Photoansa, per la prima volta in città. Una sede, quella di via Toledo, che come ricordato da Coppola, ospita al momento Warhol, una scultura di Jago, uno spazio, dunque, che "accoglie e celebra l'arte in quanto tale".

"Quando abbiamo trasformato questo palazzo nella quarta sede delle Gallerie d'Italia - ha spiegato Coppola - ci siamo interrogati sul ruolo che potesse avere un museo contemporaneo aperto ad un pubblico dinamico per una città così caratterizzante e piena di energia come Napoli". E così l'idea è stata di "fornire spazi aperti che non fossero sottratti alla comunità in modo che la cultura avesse un ruolo centrale, questo per noi è il messaggio più importante". Un sostegno alla cultura, quello di Intesa Sanpaolo, che si concretizza anche nel supporto al progetto di digitalizzazione e conservazione del patrimonio fotografico e testuale dell'ANSA in occasione dell'anniversario degli 80 anni dell'agenzia.



