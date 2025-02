Imprenditore denunciato per evasione e false fatturazioni

Fatture per operazioni inesistenti pari a 2,5 milioni e redditi non dichiarati provenienti da operazioni commerciali non fatturate per altri quattro milioni di euro. Un imprenditore del settore conciario di Solofra, in provincia di Avellino, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza a conclusione di indagini nate dal controllo mirato delle dichiarazione dei redditi. I militari hanno accertato l'esistenza di transazioni commerciali con società non operative, la cosiddette società cartie, finalizzate a ridurre il reddito da assoggettare a tassazione. Attraverso accertamenti estesi anche a conti correnti dei familiari, sono stati scoperti gli altri redditi non dichiarati al fisco per oltre due milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA