Fico, per alleanze si deve partire dal 'modello Napoli'

"Da quasi un anno sto dicendo, insieme al mio Movimento politico, che quello che ci interessa oggi è partire dal 'modello Napoli', che ha portato ad essere sindaco e presidente Anci, Gaetano Manfredi, che è stato un grandissimo risultato politico, e sono d'accordo con il sindaco quando dice che questo modello deve essere esportato ad altri livelli". Così Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del M5s, a margine della presentazione del libro Photoansa, in merito alle prossime regionali e alle alleanze.

"Non si parte mai dai nomi - ha ribadito - ogni tanto escono dei nomi. Ma io dico che si parte dall'alleanza, ci vuole un tavolo di lavoro e si deve decidere che cosa fare, i nomi sono l'ultima parte di un percorso, si deve parlare di contenuti, si deve decidere il perimetro della coalizione in questa regione.

E' la cosa che ripeto da mesi ed è quello che sta portando avanti il mio Movimento".



