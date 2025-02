Fiab Salerno, subito interventi per la sicurezza dei ciclisti

A "seguito del recente e grave incidente che ha coinvolto un ciclista all'ingresso di Salerno", Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) di Salerno torna a chiedere con urgenza interventi per la sicurezza di chi si sposta in bicicletta. Già nel 2021 l'associazione aveva presentato all'Amministrazione comunale proposte concrete per risolvere il problema del transito obbligato sul Viadotto Gatto, una strada estremamente pericolosa per i ciclisti a causa del traffico pesante e delle alte velocità.

L'assenza di alternative sicure costringe molti a percorrere in controsenso Via B. Croce o a salire sui marciapiedi, con rischi evidenti per tutti gli utenti della strada. La situazione è nota da tempo, ma nessuna soluzione concreta è stata ancora adottata.

"La dichiarazione dell'Assessore alla Sicurezza Tringali di aprire Via B. Croce alle due ruote va nella giusta direzione.

Chiediamo all'Amministrazione di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l'accesso alla città - dichiara Paolo Longo, presidente di Fiab Salerno - Non si può continuare a ignorare un problema che mette in pericolo ogni giorno ciclisti e pedoni." Fiab Salerno ribadisce la necessità di un intervento rapido e strutturato per garantire una mobilità sicura e sostenibile. È tempo di passare dalle parole ai fatti.

In allegato le ipotesi progettuali elaborate dal gruppo tecnico della Fiab già inviate al Comune di Salerno nel 2021 che prevedono tra l'altro il mantenimento della linea di parcheggio auto.



