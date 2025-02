Dopo lo sciame sismico che si è verificato questa mattina nella zona dei Campi Flegrei, i bambini della scuola elementare Madonna Assunta, ultima del territorio di Napoli, a confine con quello di Pozzuoli, sono stati fatti uscire facendo arrivare sul posto i loro genitori.

Ora i bambini si trovano in un grande parco verde che si trova tra la scuola e il mare in attesa di poter rientrare in classe.





