De Giacomo, dopo Mina Settembre nuovi progetti in teatro

Un ruolo da protagonista di puntata in Mina Settembre, un'opera su Viviani in arrivo al teatro Trianon di Napoli e un progetto cinematografico in uscita nei prossimi mesi. E' un momento intenso per l'attrice partenopea Tiziana De Giacomo che, dopo l'esperienza televisiva nella fiction regina degli ascolti, si gode un momento di grande popolarità, che arriva dopo le recensioni positive registrate dal film "Pensando ad Anna", film di Tomaso Aramini presentato al Festival dei Popoli di Firenze, di cui è protagonista, sulla vicenda umana e politica di Pasquale Abatangelo, fondatore dei Nuclei Armati Proletari, uno dei 13 detenuti di cui le Br chiesero la scarcerazione in cambio del rilascio di Aldo Moro.

Tiziana ha il ruolo di Anna, la moglie del terrorista, morta nel 2018, rimasta fino alla fine vicino al marito. "Una donna determinata - dice Tiziana - combattiva, forte. L'ho sentita parte di me, con felicità ed energia. Per mesi non ho mai smesso di pensare a lei". Il film uscirà presto anche nelle sale partenopee. Tiziana adesso è al lavoro per le ultime fasi di preparazione dello spettacolo teatrale "Sole a metà", in scena la prossima estate, di cui è anche autrice. Una commedia diretta da Agostino Chiummariello, dal taglio umoristico, che ruota intorno ad un rapporto tossico e alla solitudine che colpisce una cantautrice napoletana, sola, abbandonata dal ex marito e senza più amici. "Un percorso surreale - spiega Tiziana - ma allo stesso tempo terapeutico di una donna che passa dalla disperazione, dovuta a un lutto sentimentale, alla elaborazione dello stesso grazie all'aiuto dei suoi elettrodomestici, che nella sua immaginazione prendono vita parlando con lei e alle riviste di psicologia che legge, aiutandola a distruggere il mostro che si annida nella sua anima". Il 26 e il 27 febbraio Tiziana De Giacomo sarà in scena al Teatro Trianon di Napoli con "Viviani Bohème", regia di Francesco Saponaro. Con lei in scena ci sarà Giorgio Pinto. Il suo ruolo è quello di un'impresaria teatrale della provincia di Napoli che deve ingaggiare artisti per uno spettacolo.



