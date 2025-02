Indagini dei carabinieri in corso ad Avellino per l'incendio che la scorsa notte ha distrutto un'auto parcheggiata nel centro della città. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cavour quando le fiamme avevano già completamente avvolto il veicolo. Non si sono registrati danni a persone, ma l'intervento ha impedito che le fiamme si propagassero ad altre auto e agli edifici vicini.



