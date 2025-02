Allievi Nunziatella in visita a Istituzioni Europee e alla Nato

Gli Allievi della terza Compagnia della Scuola Militare "Nunziatella" hanno partecipato a un viaggio di istruzione a Bruxelles, organizzato grazie alla collaborazione degli Ex-Allievi impiegati nelle Istituzioni Europee. L'iniziativa ha offerto agli studenti l'opportunità di esplorare la cultura europea e approfondire la conoscenza delle principali istituzioni dell'Unione Europea.

Nel corso della visita, i 45 allievi, accompagnati dal Comandante della Scuola, Colonnello Alberto Valent, hanno avuto modo di accedere a sedi di rilievo come il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea ed il Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE). Inoltre, al Parlamento Europeo gli Allievi hanno avuto la possibilità di incontrare gli eurodeputati promotori del viaggio, gli onorevoli Ruggero Razza, Valentina Palmisano, Alessandra Moretti, Letizia Moratti ed Ignazio Marino.

La visita alle Istituzioni europee è stata un'occasione unica per osservare da vicino i meccanismi decisionali dell'Unione Europea. Gli allievi hanno incontrato anche l'Alta Autorità militare, Ammiraglio Dario Giacomin, che ha illustrato loro il ruolo della Difesa presso la UE e la Nato.

Conclusa questa fase dedicata alle istituzioni europee, il viaggio è proseguito nei Paesi Bassi, presso il Comando Operativo Nato di Brunssum. Qui, gli Allievi hanno visitato l'Allied Joint Force Command (JFC) Brunssum, uno dei principali comandi operativi della NATO, che ha competenza su una vasta area dell'Europa settentrionale, centrale ed orientale.

Al loro arrivo, gli studenti sono stati accolti dal Comandante del JFC Brunssum, Generale Guglielmo Luigi Miglietta, Ex-Allievo del corso 1977-80, il quale ha rivolto loro un caloroso saluto sottolineando come lo studio e l'esperienza in una scuola militare come la Nunziatella rappresentano solide basi per affrontare le sfide del futuro.



