A Napoli via accampamenti clochard da spalti Maschio Angioino

E' iniziato questa mattina lo smantellamento degli accampamenti provvisori realizzati dai senza fissa dimora sugli spalti del Maschio Angioino. Una operazione che ha visto impegnati gli addetti di Napoli Servizi, Asia Napoli, Polizia Municipale, assistenti sociali e Asl.

Nel corso dell'intervento, informa il Comune, è stata raccolta una grandissima quantità di rifiuti di ogni genere, coperte, indumenti, materassi, carrelli per la spesa e numerose suppellettili, tale da richiedere l'impiego di diversi mezzi per la raccolta rifiuti. Gli addetti di Napoli Servizi hanno smontato una prima tendopoli costruita con tavole di legno, reti metalliche e tende di plastica. Nell'area era ancora presente un senza dimora con due cani che è stato allontanato e preso in carica dagli assistenti sociali e dal personale Asl.

L'intervento di riqualificazione dell'area degli spalti del Maschio Angioino, iniziato la scorsa settimana e fortemente voluto dal sindaco di Napoli, proseguirà anche nelle prossime settimane, con il coordinamento dell'assessore Santagada, per continuare a rimuovere la mole di rifiuti presente e un altro accampamento su cui non è stato possibile operare stamattina.





