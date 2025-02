A Napoli l'incontro mondiale sulla neuroendoscopia

Sono in ottanta e provengono da 28 diversi paesi del mondo gli esperti di neurochirurgia riuniti al Cardarelli di Napoli fino a venerdì 7 febbraio presso il Centro di Biotecnologie per il workshop internazionale di neuroendoscopia cerebrale, ventricolare e cranica dal titolo "Hands-on workshop on", che quest'anno si arricchirà anche di una nuova sessione pratica sulla chirurgia della colonna vertebrale, con training sull'endoscopia mininvasiva finalizzata alla dimissione precoce del paziente affetto da ernia del disco, cervicale o bisognoso di decompressione del canale spinale.

Una full immersion nella neuroendoscopia, con 22 postazioni di lavoro distribuite tra tre camere operatorie, due sale procedure e una sala dry lab. Previste esercitazioni su modelli anatomici sintetici perfettamente identici a quelli reali, con l'ausilio di neurosimulatori appositamente studiati per mimare le procedure e le patologie con maggiore incidenza nella clinica medica e chirurgica.

Si tratta della 15esima edizione del corso pratico promosso per la prima volta nell'oramai lontano 2009 da Giuseppe Cinalli, primario di Neurochirurgia all'ospedale Santobono-Pausilipon, ed oggi organizzato insieme a Luigi Maria Cavallo, ordinario di Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e Claudio Schönauer, direttore della Neurochirurgia dell'Aorn "A. Cardarelli".

Il workshop si avvale inoltre della collaborazione della Japanese Society of Neuroendoscopy (JSNE), del Grupo Latinoamericano de Estudios en Neuroendoscopia (GLEN), della Neuroendoscopy Society-India (NESI), Chinese Society for Neuroendoscopy (CSNE), Societa Italiana Neurochirurgia (SINCH) e, per il primo anno, anche della British Neuro Endoscopy Society (BNES).

Le edizioni precedenti hanno previsto due eventi, uno italiano e uno internazionale, che nel tempo si sono fuse in un unico workshop internazionale, divenendo di fatto il più grande evento pratico mondiale nel campo della neuroendoscopia cerebrale, ventricolare, cranica e spinale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA