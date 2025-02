'Uffici stampa, un mondo che cambia', corso a Camposano

"I media in trasformazione: la deontologia degli uffici stampa pubblici e la professione del giornalista". È questo il tema del corso di formazione promosso dalla Commissione Uffici Stampa dell'Ordine dei giornalisti della Campania che si svolgerà il 13 febbraio prossimo, alle ore 15, presso l'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana in via Trivice d'Ossa a Camposano.

Il corso, di carattere deontologico con 6 crediti formativi, si inquadra nella formazione obbligatoria dei giornalisti, e punta a favorire un confronto sulle sfide del mondo dell'informazione che vira verso la comunicazione, nel contesto attuale dei new media.

Il tema sarà affrontato sia dal punto di vista dei giornalisti degli uffici stampa, che dal punto di osservazione di chi si occupa degli aspetti di carattere normativo.

Il corso sarà presieduto da Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, con i saluti del giornalista Antonio d'Errico, presidente della Commissione Uffici Stampa dell'Ordine dei giornalisti della Campania, e di Vincenzo Caprio, amministratore unico dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana.

Le relazioni tecniche saranno aperte dal professor Diego Giannone, presidente del corso di laurea magistrale in Scienze della Politica e della Comunicazione Istituzionale dell'Università della Campania "Vanvitelli", che si soffermerà su come si misura la libertà di stampa ai tempi dei social, tracciando un quadro dei cambiamenti che si sono registrati negli ultimi 30 anni che l'hanno vista passare da diritto costituzionale a merce.

Seguiranno gli interventi del professor Giovanni Maria Riccio, avvocato e Ordinario di Diritto Comparato all'Università di Salerno, che approfondirà il diritto d'autore e l'intelligenza artificiale nell'attività giornalistica, e dell'avvocato penalista Antonio Borrelli, esperto in diritto digitale che affronterà il tema della diffamazione a mezzo stampa e on line: tra presente e futuro.

Un'esperienza diretta sarà portata dalla giornalista Chiara Biggi, vicepresidente della Commissione Uffici Stampa dell'Ordine e ufficio stampa dell'ANAS, che approfondirà gli aspetti della Legge 150/2000 e il ruolo degli addetti stampa.

Toccherà alla giornalista Brunella Cimadomo, dell'ufficio stampa della Regione Campania esperta di comunicazione del rischio e di tematiche di protezione civile, affrontare il tema della responsabilità dell'informazione, della comunicazione dell'incertezza e del rapporto con le fonti.

L'incontro sarà moderato da Carmen Fusco Giornalista della Commissione Uffici Stampa e addetto stampa dell'Agenzia di Sviluppo dell'area Nolana che ospita l'evento formativo.



