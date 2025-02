Sventata minaccia di suicidio, il sindaco ringrazia la Polizia

Il 34enne che, barricatosi in casa, aveva minacciato il suicidio mettendo a rischio anche l'incolumità dei genitori anziani, si trova attualmente in Commissariato di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Gli agenti stanno cercando di comprendere i motivi che l'hanno spinto a compiere il gesto. Sul posto è arrivata la Squadra Mobile di Napoli, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano e gli uomini delle Unità Operative di Primo Intervento, i Vigili del Fuoco. "Ho seguito la situazione che si è protratta per ore, fino a quando poco fa, l'uomo è stato portato via dopo che gli agenti hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento" scrive in un post su Instagram il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. "Vano ogni tentativo di negoziazione con l'uomo. Gli uomini delle forze dell'ordine sono stati costretti ad intervenire in maniera più decisa per scongiurare ogni pericolo legato, tra l'altro, al fatto che l'uomo potesse essere armato. Per fortuna e grazie all'intervento perfetto della Polizia di Stato, non vi è stata alcuna conseguenza fatale".

Il sindaco scrive che "il 34enne era già in cura per problemi di natura psichica" e rivolge un ringraziamento alla Polizia di Stato "per aver risolto una situazione che si era paventata come pericolosa per l'uomo, per i suoi genitori e per altre persone.

Siamo orgogliosi di avere uomini e donne come loro. Grazie per la professionalità e anche per la loro umanità". (ANSA)

