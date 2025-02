Sparatoria a Napoli, morti entrambi i pregiudicati colpiti

E' morto anche il secondo dei due pregiudicati coinvolti nella sparatoria verificatasi in serata alla periferia di Napoli: si tratta di Salvatore Avolio, di 32 anni. Inutili per lui i soccorsi e il ricovero nell'ospedale Cardarelli. L'altra vittima è Francesco Abenante, 34 anni, anche lui con precedenti penali. La sparatoria - su cui indagano i carabinieri - è avvenuta in via Vincenzo Janfolla II traversa, periferia nord di Napoli, nel quartiere Piscinola, a poca distanza dalla zona di Secondigliano.

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Avolio e Abenante erano in sella ad uno scooter quando sono stati raggiunti dai proiettili esplosi da uno o più sicari.



