Sorpresi mentre smontano tubature acciaio, tra loro anche 14enne

Armati di smerigliatrice stavano smontando alcune tubature d'acciaio in uno stabilimento in via Circumvallazione esterna di Qualiano, in provincia di Napoli, quando sono stati sorpresi dai carabinieri. In quattro sono stati fermati e tra di loro c'era anche un 14enne.

L'allarme al 112 è scattato per quattro persone che si erano introdotte nello stabilimento e non erano operai. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono arrivati in pochi istanti: hanno bloccato tutte le possibili uscite, sorprendendo i quattro nel vivo del loro lavoro.

A finire in manette per concorso in furto aggravato Mirko e Giacomo Hadzovic e Valentino Sejdovic, sono ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Il minore è stato denunciato per lo stesso reato e poi riaffidato ai genitori.



