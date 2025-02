Pupi Avati, voglio che Napoli 2500 attiri attenzione del mondo

"Ho in qualche modo stimolato il comitato a un'ambizione assoluta. Immaginiamo veramente qualche cosa di mai visto, mai fatto, di totalmente inedito". Lo ha detto il regista Pupi Avati, a margine della prima riunione del comitato su Neapolis 2500, che son i 7 milioni dati dal Governo, celebrerà il compleanno della città.

"Non faremo - ha detto Pupi Avati - il concertino, non faremo lo spettacolino, ma faremo qualche cosa che dovrebbe rimanere e in qualche modo suscitare l'attenzione non solo dell'Italia ma mi auguro addirittura del mondo. Nel mio lavoro accade che quando immagini un film immagini di fare il più perfino della tua vita, prepari addirittura il discorso di ringraziamento per l'Oscar che non ti servirà, però intanto lo prepari perché la carica d'ambizione nei riguardi proprio del rispetto del ruolo che ti è stato affidato è fondamentale. Quindi l'immaginazione è a mille e poi dopo facciamo i conti col budget. Questa è l'ambizione e il proponimento, mi sembrano tutti nel comitato estremamente motivati, dal Prefetto in giù".



