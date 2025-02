Olio tra marketing e convegni specializzati in Cilento ad aprile

Si svolgerà dal 26 al 28 aprile, nello scenario del Castello di Rocca Cilento a Lustra (Sa), la seconda edizione di OlivitalyMed, la Rassegna dedicata alle Eccellenze dell'Olio e dei Sapori Mediterranei. Anticipazioni sul programma, sugli espositori e sui protagonisti sono state rese note nel corso dell'Anteprima che si è svolta al Castello, in una iniziativa ideata da un'idea dell'imprenditore Stefano Sgueglia e oggi portata avanti dalla famiglia, "vuole essere il riconoscimento che mancava per il mondo dell'olio, fatto di donne e uomini instancabili, impegnati nella produzione di una risorsa preziosa per la nostra civiltà e la nostra cultura. Un lascito in particolare per il territorio vocato del Cilento e le sue comunità", ha dichiarato Tonio Sgueglia, organizzatore della manifestazione e proprietario del Castello, insieme alla madre Pina e alla sorella Piera.

Partner istituzionale di OlivitalyMed è l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, che ha già inserito lo scorso anno questa iniziativa nel programma di valorizzazione delle eccellenze agricole regionali. L'impegno, confermato per il secondo anno, punta a rendere la manifestazione un appuntamento di riferimento per il mondo olivicolo del Mediterraneo e un valido attrattore per gli operatori del settore, nonché volano di sviluppo per percorsi oleoturistici nel territorio patria della Dieta Mediterranea. La seconda edizione, inoltre, vanta la partecipazione di altre regioni come la Calabria e la Liguria che hanno annunciato nel corso dell'anteprima la loro presenza alla rassegna di aprile. Anche le principali associazioni di categoria - Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Cia - sono intervenute nel corso dell'anteprima, nella ferma convinzione che il sostegno al comparto olivicolo si esprime anche attraverso iniziative di valorizzazione e promozione.

Il programma dell'edizione 2025 affiancherà alla fiera, che consentirà ai produttori di incontrare buyers internazionali e media, convegni di approfondimento sui principali temi legati al mondo dell'olio, a partire da scienza e salute, arte e cultura.

"Siamo quello che mangiamo - afferma Raffaele Scognamiglio, specialista in scienze dell'alimentazione - e la consapevolezza nella scelta dell'olio e delle corrette tecniche di utilizzo può rendere anche una porzione di patatine fritte, un cibo salutare e niente affatto dannoso". Protagonista e testimonial della rassegna sarà anche quest'anno il Maestro Peppe Vessicchio, in veste di esperto e appassionato di sperimentazioni armonico naturali: "La produzione di olio - spiega - dal momento della raccolta fino al suo utilizzo a tavola, ha una certa sonorità.

Questo ascolto e questa forma di comunicazione mettono su un vero e proprio concerto di saperi e di sapori". Non mancheranno masterclass, degustazioni e showcooking condotte da esperti del settore, chef, pastry chef e pizzaioli. L'evento ha il patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra e Associazione Nazionale Città dell'Olio. Quest'ultima, riferimento nazionale per i progetti legati all'Oleoturismo, ha confermato per il secondo anno la partnership con la rassegna: "La valorizzazione del prodotto passa necessariamente per il racconto del territorio da cui ha origine, in termini di storia, paesaggio, cultura e tradizioni", ha dichiarato Antonio Balenzano, direttore dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio.



