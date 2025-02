L'affare Vivaldi di Sardelli e l'ensemble Modo Antiquo a Napoli

Si intitola "L'affare Vivaldi" il concerto-spettacolo di scena giovedì 6 febbraio (ore 20.30) nel Teatro Sannazaro di Napoli per la stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. Il musicista, compositore e scrittore Federico Maria Sardelli e l'ensemble barocco Modo Antiquo sono i protagonisti di un singolare "racconto per musica" dedicato ad Antonio Vivaldi e alla storia del fortuito ritrovamento di centinaia di sue partiture manoscritte fino ad allora sconosciute. "Una storia che merita di essere raccontata - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell'Associazione Scarlatti - e che offre allo spettatore l'opportunità di seguire, sia sul piano musicale, sia sul piano musicologico, gli accadimenti che hanno consentito di recuperare una grandissima parte dell'opus vivaldiana di cui per anni si è ignorata l'esistenza".

"L'affare Vivaldi" elabora pagine scelte dell'omonimo romanzo storico di Sardelli (edito da Sellerio) che proprio al compositore veneziano ha dedicato una parte significativa dei suoi studi e della sua attività concertistica. "I fatti narrati sono realmente accaduti - spiega Sardelli - e la concatenazione degli eventi è storicamente comprovata. Se oggi conosciamo Vivaldi, oltre le 'Quattro stagioni', ciò è dovuto all'intuito e alla competenza del musicologo Aberto Gentili e del direttore della Biblioteca di Torino Luigi Torri che, nei primi decenni del 1900, recuperano e ricongiungono in un unico corpus oltre 450 opere del Prete Rosso".

Nella serata a Napoli, l'ensemble Modo Antiquo con Federico Maria Sardelli (nel duplice ruolo di direttore e performer) eseguiranno di Vivaldi il "Concerto in Re minore per violino, archi e basso continuo RV 813", la "Sonata in Sol maggiore RV 820", il "Concerto in Sol maggiore RV 438", la "Sonata in Re minore - La Follia" e il "Concerto in Mi minore da La Stravaganza". Unico gruppo barocco che vanta due nomination ai Grammy Awards, Modo Antiquo, è diretto da Federico Maria Sardelli, ed è formato da Federico Guglielmo (violino principale), Stefano Bruni e Raffaele Tiseo (violino), Pasquale Lepore (viola), Bettina Hoffmann (violoncello), Nicola Domeniconi (contrabbasso), Gianluca Geremia (tiorba).



