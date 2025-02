I giovani al centro dell'agenda di Confindustria

Una folta presenza di giovani diplomati dai 18 ai 34 anni ha preso parte alla giornata informativa sugli ITS Academy promossa da Confindustria Benevento e organizzata in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Sant'Agata de' Goti, presso l'azienda COSMIND a Limatola.

Gli ITS, Istituti Tecnologici Superiori, offrono una formazione gratuita ad alta specializzazione tecnologica della durata di due anni rivolta a ragazzi dai 18 ai 34 anni che abbiano conseguito un diploma di scuola superiore. Ciò che li caratterizza è la forte presenza delle imprese già dalla fase di aula e un approccio molto operativo nei metodi di apprendimento.

Per il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito è prioritario stare vicino ai giovani affinché affrontino in maniera consapevole il percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Gli ITS sono in grado di offrire delle risposte significative in questa direzione sia per i giovani che per le imprese e le giornate di approfondimento consentono di conoscere e divulgare le opportunità presenti.

"Istruzione e formazione sono temi strategici - ha spiegato Clementina Donisi VicePresidente di Confindustria Benevento e promotrice dell'incontro - e riteniamo siano trasversali per una pluralità di soggetti che, in forme e modi diversi, possono lavorare insieme per innalzare la qualità formativa e occupazionale delle nostre aree interne La giornata di oggi è stata strutturata su tre concetti chiave: Conoscenza, Sinergia, Rotta. Far conoscere le nostre realtà produttive consente ai nostri giovani di scegliere in maniera consapevole il loro futuro di studio, lavorativo e di vita, che non necessariamente deve essere lontano dalla loro terra, grazie alla presenza di aziende serie, qualificate e qualificanti. Allo stesso tempo è necessario che il territorio, le famiglie, le istituzioni locali comprendano lo sforzo che il sistema industriale sta compiendo per trovare una risposta concreta ai fabbisogni formativi emergenti che riteniamo possa essere garantito dagli ITS Academy. Da questa sinergia territoriale, istituzionale, imprenditoriale è possibile camminare insieme su un sentiero unico, avendo una rotta comune per far sì che il nostro territorio sia maggiormente resiliente rispetto ai sempre mutevoli scenari economici globali che siamo chiamati ad affrontare".

Un focus specifico, nel corso della giornata, è stato dedicato al settore edile che si è dotato di un ITS ad hoc a livello regionale. "Il mondo dell'edilizia si è scoperto privo di figure specialistiche fondamentali per rispondere agli imponenti lavori infrastrutturali che stanno interessando il nostro paese" ha spiegato Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento "creare una scuola ad hoc per la formazione di queste professionalità è un modo per avvicinare i giovani ad un mondo che è profondamente cambiato grazie ai progressi tecnologici e che offre interessanti opportunità di crescita personale e professionale".

"L'incontro di oggi, spiega Raffaele Archivolti, Presidente ITS Academy CASA CAMPANIA, è una preziosa occasione per presentare l'ITS CASA anche in provincia di Benevento". L'ITS CASA ha infatti avviato già corsi in provincia di Napoli, Caserta e Salerno ma è volontà del sistema ANCE realizzare corsi come tecnici superiori per la conduzione del cantiere in tutta la Regione. I prossimi corsi partiranno a luglio e verranno realizzati presso il Formedillocale, nel quale, grazie ai fondi PNRR, stiamo realizzando un laboratorio dedicato alla progettazione, ai rilievi dei fabbricati ed al monitoraggio del cantiere." L'introduzione è stata affidata a Eugenio Ascione della Scuola "La Tecnica". A portare i saluti, l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli e il presidente della Cabina di regia ITS Bruno Scuotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA