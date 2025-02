'Conoscere è necessario', evento sulla Shoah

Nella sala teatro dell'Istituto comprensivo 1° Cangemi di Boscoreale si è tenuto l'evento "Shoah, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario", organizzato dalla referente alla Legalità di istituto, Carolina D'Auria e realizzato grazie al contributo dalle docenti Funzioni Strumentali, che si occupano degli eventi e delle visite d'istruzione, Pasqualina Sirletti e Angela De Gaetano.

Hanno preso parte alla manifestazione le classi VA del plesso Cangemi e la classe VA del plesso Salome della Scuola Primaria, oltre alle classi I A, I C, II E della Scuola Secondaria di I Grado.

Ha introdotto l' argomento, la dirigente scolastica Carmela Mascolo, che ha presentato l'ospite, testimone indiretto dell'Olocausto, Mario De Simone, fratello di Sergio, vittima napoletana, cavia umana a sette anni e bambino barbaramente assassinato nell'interrato della scuola amburghese di Bullenhuser Damm. La dirigente scolastica ha anche ricordato il romanzo della scrittrice e giornalista Titti Marrone " Se solo il mio cuore fosse pietra" nel quale si parla dell'assistenza, della cura e del riscatto che molti bambini hanno ricevuto, dopo la fine della guerra, in una grande villa a Lingfield, Inghilterra. Tra i bambini di Lingfield, che avevano vissuto l'orrore dell'olocausto, c'erano le sorelle Andra e Tatiana Bucci, cugine di Sergio De Simone.

Mario De Simone, nato alla fine della seconda guerra mondiale e dieci anni dopo il fratello, da molto tempo, ormai, dedica gran parte della sua esistenza a diffondere messaggi di tolleranza e di pace, incontrando ragazzi delle scuole e dell'università, ai quali racconta la crudele fine del fratellino. Commovente la testimonianza di Mario, vivace e stimolante l'intervento dell'avvocato Maria Francesca Cirigliano, penalista e minorilista del Foro di Napoli-Componente Commissione Minori, che ha saputo interessare e coinvolgere non pochi alunni, che sono intervenuti con domande e riflessioni pertinenti.

L'attenzione è stata posta sull' educazione alla legalità per far conoscere ai bambini le regole sociali e rispettarle. Sergio D'Alessio, presidente del Presidio Libera di Boscoreale, ha invece ribadito il legame esistente tra le stragi di stampo mafioso e camorristico e le barbarie naziste, sottolineando le evidenti affinità tra le associazioni criminali e i regimi dittatoriali che hanno causato migliaia di morti. La partecipazione degli studenti si è fatta sentire con la declamazione di poesie e di lettere scritte per il piccolo Sergio, ma anche con un piccolo omaggio finale, un balletto ideato e realizzato in completa autonomia, da sei alunne della classe I C SS1. L'armonioso balletto, realizzato sulle note della meravigliosa canzone di Noah "Beautiful that way", colonna sonora del film "La vita è bella", ha rappresentato un inno alla vita ed ha concluso una giornata ricca di emozioni. Ringraziamenti sono stati rivolti alla dirigente scolastica Carmela Mascolo, oltre alle docenti Carolina D'Auria, Lina Sirletti, Angela De Gaetano, Maria Grazia Piro, Maria D'Errico, Margherita Fogliame, Assunta Garofalo, Santa Fusco, Rita Giordano, Tonia Giugliano, Maddalena Russo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA