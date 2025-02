Calcio: Okafor atterra a Napoli, per lui le visite mediche

Noah Okafor è atterrato a Napoli, dove svolgerà le visite mediche e poi si unirà alla squadra azzurra. L'esterno svizzero ha pubblicato sui suoi social la scritta "Let's gooo", con tre cuori azzurri e dopo l'atterraggio a Capodichino ha detto "Ciao a tutti, Forza Napoli".

Okafor arriva a Napoli in prestito dal Milan e poi a fine stagione il Napoli potrà acquistarlo per 25 milioni di diritto di riscatto. Il 24enne sarà poi a disposizione di Conte che oggi riprende gli allenamenti del Napoli in vista del match di domenica al Maradona contro l'Udinese.



