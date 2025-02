Bus urta barriere sulla A16, paura ma nessun ferito

Brutta avventura, per fortuna senza conseguenze, sull'A16 Napoli-Canosa, per i viaggiatori che nel pomeriggio da Avellino stavano raggiungendo Napoli a bordo di un bus di Air Campania. L'automezzo è finito contro una barriera spartitraffico in un tratto interessato da lavori.

L'impatto è stato forte ma nessuno dei passeggeri ha riportato ferite. Per motivi di sicurezza, il bus è uscito al casello autostradale di Baiano dove i viaggiatori sono stati prelevati da un mezzo sostitutivo.



