Acerra maglia nera inquinamento, flash mob di Legambiente

Armati di barattoli con sostanze nere, ispirandosi ai contenitori che promettono di vendere l'aria di Napoli, e striscioni sull'inquinamento atmosferico, gli attivisti di Legambiente hanno effettuato un flash mob in piazza Castello ad Acerra (Napoli), per presentare il nuovo report "Mal'aria di città 2025".

Nei barattoli portati ad Acerra, maglia nera campana negli sforamenti nei primi 30 giorni dell'anno, gli attivisti, affiancati dai volontari della locale Caritas diocesana, hanno messo sostanze nere che riportano ai livelli delle polveri sottili (Pm10, Pm2.5) e biossido di azoto (NO2), respirati ogni giorno in Campania e noti dai dati resi disponibili dalle centraline Arpac.



