A Napoli da sabato 'L'ultimo viaggio di Sindbad' di Erri De Luca

E' una reincarnazione mediterranea del personaggio delle "Mille e una notte" 'L'ultimo viaggio di Sindbad' di Erri De Luca spettacolo che approderà in scena, sabato 8 febbraio alle 21 (in replica domenica 9) negli spazi del Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli, con la regia di Annamaria Russo. Presentato dallo stesso palcoscenico partenopeo, l'allestimento vedrà protagonisti Marco Palumbo, Alfredo Mundo, Gennaro Monti, Sonia de Rosa, Michele Costantino, Rita Ingegno, Cristoforo Iorio, con le sonorizzazioni di Gennaro Monti e le scene di Elio Rivera.

Un marinaio che ha visto ogni tempesta e ogni bellezza, sottolinea una nota, "è al suo ultimo viaggio. Mestiere spietato il suo, guardiano di una folla ammassata nella stiva. Nemico e custode di un'umanità in fuga, trasporta migratori e migratici verso il nostro Occidente, chiuso a filo spinato. Sottocoperta un carico di uomini, donne, bambini aspetta di arrivare alle coste italiane. Sono migranti in viaggio, accomunati dalla stessa sorte. E poi, c'è il mare, con la sua forza terribile, i riti propiziatori e la sua generosità inattesa. Nella stiva chiusa come la notte si masticano preghiere e superstizioni, si fanno riti per allontanare la morte che viene con le onde. Il viaggio oltre il mare si può compiere solo stringendo la carne di chi si ama. Solo così si può durare oltre il sale che inghiotte i ricordi".

La verità, forse, è nelle parole del capitano che conosce la legge delle acque: "Si salvano dai malanni e dalle tempeste quelli che hanno una donna che li aspetta. In punto di pericolo le forze si raddoppiano, sono in due a combattere. La morte si stanca contro due alla volta, preferisce i solitari". Sindbad, si evidenzia ancora, "conosce ogni tempesta e ogni bellezza, ha visto uomini e donne lasciare l'Europa per raggiungere l'America nel primo Novecento. Oggi è lui a portare verso il sogno italiano ed europeo i nuovi migranti, che riempiono la sua storia di sogni, leggende, incoscienti atti di coraggio".

Ma ad allacciare gli uomini alle parole ci sono anche Giona, Kohélet, san Paolo, Sheherazade, e altre voci ancora. E soprattutto c'è il mare, con la sua forza terribile, i riti propiziatori, la generosità inattesa. "Un testo di appuntamenti, questo di Erri De Luca, cercati, mancati, trovati, in una prosa scarna ed evocativa, che fa di una pièce teatrale un indimenticabile racconto" conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA