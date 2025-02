A Ercolano slitta ok bilancio, sindaco azzera Giunta

Azzerata la Giunta comunale a Ercolano (Napoli): la decisione è stata presa dal sindaco Ciro Buonajuto (Italia Viva) al termine della seduta consiliare dove, tra i punti all'ordine del giorno, era prevista l'approvazione del bilancio. Parte della maggioranza ha chiesto un rinvio per ulteriori approfondimenti ed eventuali emendamenti al bilancio ma il sindaco, nel rispetto del lavoro della Giunta che il 18 dicembre lo aveva votato, si è detto contrario alla richiesta di slittamento. La votazione sulla proposta del rinvio dell'approvazione del bilancio tra i consiglieri presenti in Aula ha accolto 13 favorevoli e 11 contrari. E così il rinvio è stato approvato.

"Sono una persona libera, ho sempre lavorato per il bene della mia città e per me la dignità ha ancora un valore" ha commentato il primo cittadino dopo la decisione di azzerare la Giunta comunale. "Sono fermamente convinto che la mediazione sia un elemento indispensabile della politica ma deve essere sempre finalizzata ad assumere scelte corrette per il bene della città, mai strumentali o legate a tatticismi". E ha spiegato: "Ritengo che l'approvazione del bilancio nei tempi sia un tema troppo delicato per essere condizionato da dinamiche che, seppur legittime, interessano poco ai cittadini. Adesso è il momento di fermarsi a riflettere per trovare un nuovo e ormai necessario equilibrio, prima di poter proseguire nel solco del buon lavoro svolto in questi anni. Un equilibrio che tuteli appieno i bisogni e gli interessi degli ercolanesi". (ANSA)

