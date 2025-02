Trovato senza vita in casa nell'Avellinese

Da giorni non rispondeva alle chiamate di familiari ed amici fino quando, stamani, è scattato l'allarme nel condominio di via Amatucci a Mercogliano, in provincia di Avellino. È stato trovato nella sua abitazione senza vita un 56enne, che viveva da solo al terzo piano, dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un'autoscala insieme agli agenti della Polizia municipale. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso, che risalirebbe ad alcuni giorni fa.





